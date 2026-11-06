Россия готовит новый удар по энергетике и мостам через Днепр – Зеленский

Национальная безопасность
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Войска рф готовятся нанести новый удар по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре, заявил Зеленский.
Фото: Getty Images

Войска российской федерации готовятся нанести новый удар по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

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«Мы сейчас имеем информацию от разведки, что готовится новый удар – по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре», – сказал он.

По словам Зеленского, воздушные силы и вооруженные силы Украины готовятся к отражению удара, однако для усиления противовоздушной обороны необходимы дополнительные средства ПВО. В связи с этим он призвал союзников не откладывать исполнение договоренностей.

«Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет», – подытожил глава государства.

Напомним, недавно правительство изменило правила участия предприятий в экспериментальном проекте частной ПВО. В частности, компаниям разрешили защищать объекты других предприятий, использовать пилотируемую авиацию и расширили возможности применения дронов-перехватчиков.

Также сообщалось, что президент Зеленский планирует договориться с отдельными партнерами о временной передаче Украине 10–30 ракет для противовоздушной обороны. Киев рассчитывает вернуть боеприпасы после получения американского пакета на 500 ракет PAC-3, предназначенных для систем Patriot.

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