В столице частично восстанавливают движение по Северному мосту

В Киеве 8 ноября частично восстанавливают движение по Северному мосту. Проезд разрешили с временными ограничениями для разных видов транспорта.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, специалисты провели техническое обследование моста, по результатам которого разрешили частично восстановить движение транспорта.
В частности, движение организуют по следующей схеме:
с левого на правый берег – по одной полосе, исключительно для пассажирского транспорта;
с правого на левый берег – по двум полосам для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.
По Северному мосту также возобновляют движение автобусов.
Специалисты работают над введением реверсивного движения на мосту Патона для увеличения его пропускной способности.
О начале работы реверсивной схемы и особенностях ее организации городские власти сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что в результате российского баллистического удара по Киеву был поврежден Северный мост. Движение транспорта тогда перекрыли в обоих направлениях, а специалисты начали обследование сооружения.
Также на инфографике «Слово и дело» показаны альтернативные маршруты через Днепр на случай перекрытия Северного, Южного мостов и моста Патона. В частности, для объезда Северного моста можно воспользоваться Подольским мостовым переходом.
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