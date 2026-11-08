В столице частично восстанавливают движение по Северному мосту

В Киеве 8 ноября частично восстанавливают движение по Северному мосту. Проезд разрешили с временными ограничениями для разных видов транспорта.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

9 октября 2026, 14:14 Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через Днепр Северный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

По его словам, специалисты провели техническое обследование моста, по результатам которого разрешили частично восстановить движение транспорта.

В частности, движение организуют по следующей схеме:

с левого на правый берег – по одной полосе, исключительно для пассажирского транспорта;

с правого на левый берег – по двум полосам для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

По Северному мосту также возобновляют движение автобусов.

Специалисты работают над введением реверсивного движения на мосту Патона для увеличения его пропускной способности.

О начале работы реверсивной схемы и особенностях ее организации городские власти сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что в результате российского баллистического удара по Киеву был поврежден Северный мост. Движение транспорта тогда перекрыли в обоих направлениях, а специалисты начали обследование сооружения.

Также на инфографике «Слово и дело» показаны альтернативные маршруты через Днепр на случай перекрытия Северного, Южного мостов и моста Патона. В частности, для объезда Северного моста можно воспользоваться Подольским мостовым переходом.

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