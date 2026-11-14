Германия расширяет полномочия спецслужб из-за угроз со стороны россии

Бундестаг 13 ноября принял масштабную реформу немецких спецслужб, расширяющую их полномочия для противодействия шпионажу, диверсиям и кибератакам. При определенных условиях разведывательные органы смогут проводить скрытые кибероперации против инфраструктуры злоумышленников.

Об этом сообщает WELT.

6 сентября 2026, 11:20 Германия готовит комплексный «защитный щит» против российских диверсий Германия хочет усилить защиту аэропортов, вокзалов и критической инфраструктуры и создать национальный «Cyberdome» для противодействия кибератакам.

Новые полномочия предусмотрены для Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Федерального ведомства по защите конституции (BfV). Реформа позволит спецслужбам не только собирать информацию об угрозах, но и при определенных законом обстоятельствах активно противодействовать им.

В частности, речь идет о возможности проводить кибератаки для нарушения работы инфраструктуры злоумышленников, перенаправлять потоки данных, удалять информацию, подготовленную для атак, а также распространять дезинформацию в рамках специальных операций.

При этом применение таких мер ограничено специальными условиями. В частности, они предусмотрены для ситуаций, когда угрозу невозможно эффективно устранить другими способами. Для внутренней спецслужбы приоритет в проведении соответствующих операций сохранится за полицией.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал принятые изменения «реформой столетия». По его словам, расширение полномочий необходимо для защиты демократии от внешних и внутренних угроз.

Реформу приняли на фоне усиления угроз шпионажа, диверсий и кибератак, в том числе со стороны россии.

При этом решение вызвало споры среди немецких политиков. Представители партий «Альтернатива для Германии» и Левой партии раскритиковали расширение полномочий спецслужб, предупредив о рисках для гражданских свобод.

В партии Зеленых поддержали усиление внешней разведки, однако выразили опасения по поводу дополнительных полномочий Федерального ведомства по защите конституции.

По официальным данным Бундестага, законопроект поддержали 308 депутатов, 190 проголосовали против, еще 71 воздержался.

Напомним, в сентябре министр внутренних дел Германии Александер Добриндт представил планы создания комплексной системы защиты от российских диверсий. Инициатива предусматривала усиление противодействия беспилотникам и развитие национальной системы киберзащиты.

А в октябре немецкие правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в сборе информации о военных объектах НАТО в пользу российской разведки. По версии следствия, он передавал сведения об оборонной промышленности и военной инфраструктуре.

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