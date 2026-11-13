Зеленский встретился со спецпосланниками Трампа в Ирландии: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил о ряде договоренностей по завершению войны. Среди главных тем – крупнейший обмен военнопленными, участие Европы в следующих мирных переговорах, гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины.

Об этом участники встречи рассказали во время общения с журналистами.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

Одним из главных результатов переговоров стало согласование обмена военнопленными между Украиной и россией. По словам американских переговорщиков, во время встречи с российским президентом владимиром путиным в Москве удалось окончательно согласовать этот вопрос.

Уиткофф отметил, что благодаря договоренности тысячи людей смогут вернуться к своим семьям. Зеленский со своей стороны подчеркнул, что, по информации американских представителей, обмен должен стать крупнейшим за все время.

«Это будет крупнейший обмен военнопленными. И наши солдаты вернутся домой», – заявил президент.

Еще одной важной темой стало участие европейских стран в дальнейших мирных переговорах. Зеленский сообщил, что на следующей встрече представители Европы будут непосредственно за столом переговоров и будут иметь право голоса.

По словам Кушнера, путин согласился попробовать такой формат. Американский представитель также подчеркнул, что заключить мирное соглашение без участия европейских стран невозможно.

Отдельно стороны обсудили послевоенное восстановление Украины. Американские переговорщики вместе с Зеленским и его командой работают над соответствующим планом.

Также продолжается работа над гарантиями безопасности для Украины и региона. По словам Кушнера, они должны обеспечить условия, при которых война не повторится.

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке следующей встречи с участием всех переговорных команд. Она должна состояться в ближайшее время. Уиткофф и Кушнер подтвердили, что следующий раунд переговоров уже запланирован.

Напомним, ранее спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с главой Кремля владимиром путиным в Москве. По итогам встречи Уиткофф сообщил о договоренности по проведению нового раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и россии, к которому также планируют привлечь европейских представителей.

Следующий раунд многосторонних переговоров, посвященных завершению войны, должен состояться на следующей неделе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.