«АдН» хочет выдвинуть чемпиона мира по футболу кандидатом в президенты Германии

Политика
Читати українською
Ультраправая партия Альтернатива для Германии планирует выдвинуть бывшего футболиста сборной Томаса Бертольда кандидатом на пост федерального президента.
Spiegel

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» («АдН») планирует выдвинуть бывшего футболиста национальной сборной Томаса Бертольда кандидатом на должность федерального президента.

Об этом сообщает Spiegel.

Левые, правые и центристы: какие правительства руководят Европой в 2026 годуБольшинство правительств Европы в 2026 году имеют правый уклон, тогда как левый – в два с половиной раза меньше. Чистых центристов всего трое – Украина, Франция и Армения. Какие политические идеологии доминируют в европейских кабинетах – показываем на карте в инфографике «Слово и дело».

Ожидается, что официальные консультации и решение относительно кандидатуры состоятся в субботу. Ранее представители партии заявляли, что хотят выдвинуть на эту должность «человека из сердца общества».

Томасу Бертольду 62 года. На протяжении футбольной карьеры он играл за немецкие клубы «Айнтрахт», «Баварию» и «Штутгарт», а также провел 62 матча за национальную сборную. В 1990 году Бертольд стал чемпионом мира в составе команды ФРГ на турнире в Италии. После завершения карьеры футболиста он работал менеджером дюссельдорфской «Фортуны» и футбольным экспертом в СМИ.

В последние годы Бертольд привлекал внимание не только спортивными достижениями, но и политическими взглядами. Во время пандемии COVID-19 он критиковал ограничения, введенные немецкими властями, считая их чрезмерными. Кроме того, бывший футболист выступил на мероприятии движения Querdenken 711 в Штутгарте, участники которого протестовали против коронавирусных ограничений. Тогда Бертольд заявил, что его доверие к политическому руководству страны упало «ниже нуля».

Выдвижение кандидата от «АдН» будет иметь преимущественно символический характер. Партия вряд ли сможет собрать в Федеральном собрании достаточное количество голосов для его избрания. Именно этот орган избирает федерального президента Германии.

Следующие президентские выборы в Германии состоятся 30 января 2027 года. Наибольшие шансы на победу сейчас имеет представительница Христианско-социального союза Ильзе Айгнер.

Ранее сообщалось, что ультраправые силы впервые со времен Второй мировой войны одержали победу на земельных выборах в Германии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Германия Выборы Президент
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Британия и Франция испытают новый способ пограничного контроля в Евротоннеле
«АдН» хочет выдвинуть чемпиона мира по футболу кандидатом в президенты Германии
Эстония запретила въезд в страну спортсменам из россии и Беларуси
Россияне ударили по Запорожью: повреждены дом и учебное заведение, есть раненые
Международная федерация хоккея оспорила возвращение россии на ЧМ из-за связей арбитров с рф
Зеленский пообещал кадровые решения после расследования дела «Карфаген»
Украина и Британия обсудили новый пакет военной помощи накануне «Рамштайна»
Китай и США обсудили снижение пошлин перед встречей Трампа и Си Цзиньпина
Российская атака оставила без света почти 50 тысяч семей в Одесской области
На авиабазе США в Британии объявили тревогу из-за неизвестных дронов
Больше новостей