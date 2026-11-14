«АдН» хочет выдвинуть чемпиона мира по футболу кандидатом в президенты Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» («АдН») планирует выдвинуть бывшего футболиста национальной сборной Томаса Бертольда кандидатом на должность федерального президента.

Об этом сообщает Spiegel.

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Ожидается, что официальные консультации и решение относительно кандидатуры состоятся в субботу. Ранее представители партии заявляли, что хотят выдвинуть на эту должность «человека из сердца общества».

Томасу Бертольду 62 года. На протяжении футбольной карьеры он играл за немецкие клубы «Айнтрахт», «Баварию» и «Штутгарт», а также провел 62 матча за национальную сборную. В 1990 году Бертольд стал чемпионом мира в составе команды ФРГ на турнире в Италии. После завершения карьеры футболиста он работал менеджером дюссельдорфской «Фортуны» и футбольным экспертом в СМИ.

В последние годы Бертольд привлекал внимание не только спортивными достижениями, но и политическими взглядами. Во время пандемии COVID-19 он критиковал ограничения, введенные немецкими властями, считая их чрезмерными. Кроме того, бывший футболист выступил на мероприятии движения Querdenken 711 в Штутгарте, участники которого протестовали против коронавирусных ограничений. Тогда Бертольд заявил, что его доверие к политическому руководству страны упало «ниже нуля».

Выдвижение кандидата от «АдН» будет иметь преимущественно символический характер. Партия вряд ли сможет собрать в Федеральном собрании достаточное количество голосов для его избрания. Именно этот орган избирает федерального президента Германии.

Следующие президентские выборы в Германии состоятся 30 января 2027 года. Наибольшие шансы на победу сейчас имеет представительница Христианско-социального союза Ильзе Айгнер.

Ранее сообщалось, что ультраправые силы впервые со времен Второй мировой войны одержали победу на земельных выборах в Германии.

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