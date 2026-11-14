Британия и Франция испытают новый способ пограничного контроля в Евротоннеле

В Евротоннеле между Великобританией и Францией планируют испытать новую систему пограничного контроля, которая позволит водителям и пассажирам проходить биометрические проверки, не выходя из автомобиля.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на генерального директора компании Getlink, управляющей Евротоннелем, Янна Лериша.
Европейская комиссия и французские власти согласовали двухлетнее тестирование системы. Она предусматривает использование специальных терминалов, где водители и пассажиры смогут сканировать паспорта, сдавать отпечатки пальцев и проходить распознавание лиц, оставаясь в автомобилях.
Терминалы уже установили в британском Фолкстоне и французском Кале. Каждый автомобиль сможет подъехать к отдельному пункту проверки с двумя стойками для сбора биометрических данных. За процедурой дистанционно будут следить полицейские с помощью специальных камер наблюдения.
В Getlink рассчитывают, что нововведение поможет избежать многокилометровых очередей, особенно в периоды интенсивного пассажиропотока.
Ранее компания рассматривала возможность выдавать пассажирам планшеты для самостоятельного сбора биометрических данных или проводить проверки в отдельных помещениях. Однако оба варианта требовали личного присутствия полицейских во время первой регистрации.
Новая процедура связана с внедрением европейской системы въезда и выезда Entry/Exit System (EES). Она предусматривает сбор отпечатков пальцев и изображений лиц граждан третьих стран, в частности британцев, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны.
По данным The Guardian, девять из 27 стран ЕС, включая Францию, до сих пор не завершили полноценное внедрение EES из-за технических проблем.
Точная дата начала испытаний в Евротоннеле пока неизвестна. По словам Лериша, оборудование готово к работе, но его подключение к французской пограничной системе до сих пор не функционирует. Если двухлетний эксперимент окажется успешным, новую процедуру планируют сделать постоянной.
Напомним, в сентябре в Евросоюзе завершили действие временных послаблений при биометрических проверках по системе EES. Из-за технических проблем путешественников предупреждали о возможном увеличении очередей на границах.
В августе сообщалось, что в крупнейших аэропортах Европы время ожидания на паспортном контроле местами увеличилось вдвое из-за проблем с внедрением EES.
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