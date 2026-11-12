Зеленский предположил, что политические изменения в США открывают окно для переговоров с рф

Политические изменения в США и других странах создают новые возможности для переговоров с россией относительно завершения войны. В то же время Европа должна принимать в них полноценное участие и определить общего представителя для диалога с Москвой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин, сообщает Bloomberg.

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

По словам главы государства, в США все благосклоннее относятся к участию европейских стран в переговорном процессе. Поэтому Украина призывает союзников не оставаться в стороне, а присоединиться к обсуждению на равных условиях.

«Мы хотим, чтобы Европа была не на маргинесе, не на обочине встреч. Мы хотим, чтобы в следующий раз она участвовала на равных, потому что это абсолютно справедливо», – подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал европейских лидеров уже в ноябре определить, кто будет представлять континент на переговорах с россией.

«Нам нужно выбрать, кто будет представлять Европу. Нам нужно выбрать конкретных лидеров Европы. Нам нужно сделать это в ноябре», – сказал он.

Зеленский предположил, что при участии всех сторон переговоры могут дать первые результаты уже в начале 2027 года.

Bloomberg напоминает, что европейские страны пока не согласовали общего представителя для переговоров. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее предупредила, что несогласованность действий европейских государств играет на руку тем, кто заинтересован в продолжении войны.

Нагадаємо, президент Украины Володимир Зеленский заявлял, что Европа должна до конца ноября определить общего представителя для участия в мирных переговорах, поскольку Киев стремится к полноценному привлечению европейских стран к процессу.

Впоследствии президент назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и довольно содержательными», подчеркнув, что главным приоритетом остается реальное приближение мира.

В комментарии для «Слово и дело» президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко ранее отметил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф могут выйти за пределы завершения войны и коснуться пересмотра всей европейской безопасности с учетом интересов Москвы. Из-за этого Европа рискует оказаться перед выбором между поддержкой Украины и новыми условиями безопасности, поэтому ей важно сохранять единство с Киевом и продолжать военную помощь.

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