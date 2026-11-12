Россия теряет почти столько же солдат в месяц, сколько США за 14 лет во Вьетнаме – генсек НАТО

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Армия рф ежемесячно теряет более 40 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными. Это почти столько же, сколько США потеряли за 14 лет войны во Вьетнаме.
Фото: Getty Images

Российская армия ежемесячно теряет более 40 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными. Это почти столько же, сколько Соединенные Штаты потеряли за 14 лет войны во Вьетнаме.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, в октябре российские потери могли возрасти до более чем 50 тысяч убитыми и тяжело ранеными за месяц.

Рютте также заявил, что путин не добивается успехов на поле боя, поэтому пытается сломить сопротивление Украины ударами по гражданскому населению.

«Россия также усилила свою кампанию враждебных действий по всей Европе. Путин пытается внести раскол в наши ряды, дестабилизировать наши общества и подорвать поддержку Украины – прибегая к поджогам, инцидентам с беспилотниками, кибератакам и другим злонамеренным действиям», – добавил генсек НАТО.

Напомним, что потери российской армии в октябре превысили 49 тысяч военных. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны.

А на инфографике «Слово и дело» – какие потери в войне россии против Украины публично называло военное руководство, Центр стратегических и международных исследований в США и оппозиционные медиа рф.

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НАТО Вьетнам Вторжение России Потери россии в войне с Украиной Война в Украине Марк Рютте
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