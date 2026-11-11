Зеленский раскрыл позицию США по территориальному вопросу на переговорах

Президент Владимир Зеленский рассказал, что американская сторона во время переговоров пытается найти «разные модификации» того, как решить территориальный вопрос для урегулирования войны. В частности, на переговорах часто звучит тема Донбасса.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в Дублине.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

Зеленский отметил, что представители США во время переговоров неоднократно поднимали вопрос Донбасса.

Он добавил, что американские представители пытаются найти различные модификации такого подхода. В то же время Зеленский отказался раскрывать подробности предложений, отметив, что для обсуждения всех возможных вариантов понадобилось бы несколько часов.

«Конечно, они фокусируются на этом. Они думают, что для прекращения этой войны мы должны уйти с нашей территории. Это невозможно – говорить так с нами, независимым и суверенным государством. Они пытаются найти некоторые модификации этого. И я слышал разные вещи», – сказал президент.

Глава государства также отметил, что дальнейшее развитие переговоров в значительной степени зависит от позиции Вашингтона, в частности от того, готовы ли США усиливать давление на россию и в каком формате вести с ней диалог.

Зеленский подчеркнул, что территориальные вопросы нужно не только обсуждать, а и находить пути их решения непосредственно на уровне лидеров. Для этого, по его словам, необходимы позитивные сигналы от американской стороны и готовность россии участвовать в таком процессе.

Напомним, ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что Украина отклонила новую инициативу администрации Дональда Трампа по изменению административных границ. Американский план должен был разблокировать мирный процесс с рф и предусматривал формальное признание Москвой контроля над Донбассом – без фактической передачи россии городов, которые удерживают ВСУ.

Как известно, трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ длились два дня в Абу-Даби. Спецпредставители американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер собираются посетить Москву, чтобы озвучить российскому диктатору владимиру путину свои предложения по урегулированию войны в Украине и участию Европы в переговорах. Ранее Зеленский подтвердил, что встретится со спецпосланниками американского президента после их поездки в рф.

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