Украинская делегация отправилась на трехсторонние переговоры в ОАЭ

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Украинская делегация направилась в Абу-Даби, где пройдут встречи с участием представителей Украины, США и рф, а также стран-партнеров.
Фото: Reuters

Украинская переговорная делегация направилась в Абу-Даби, где во вторник и среду запланированы встречи с участием представителей Украины, США и рф, а также стран-партнеров.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

По его словам, параллельно в ОАЭ будут находиться представители европейских стран, в том числе Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также НАТО и Еврокомиссии.

Украинская сторона планирует провести с ними отдельные координационные встречи с тем, чтобы согласовать позиции и дальнейшие шаги переговорного процесса.

«Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса», – написал Умеров.

Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за предоставление площадки для переговоров и поддержку, а представителей США Стив Виткофф и Джаред Кушнер – за подготовку встреч.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что на переговоры в Абу-Даби от россии поедет делегация более высокого уровня, чем раньше.

Ранее эксперт Алексей Гарань в комментарии «Слово и дело» объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

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