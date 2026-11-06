Дело «Карфаген»: ВАКС избрал меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 6 ноября избрал меру пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке. Его отправили под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 65 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ВАКС в Telegram.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

Отмечается, что следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 65 млн грн.

Срок содержания под стражей — до 2 января 2027 года. В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Напомним, 6 ноября Высший антикоррупционный суд отправил под стражу другого фигуранта – Александра Демьянчука «Консультанта», который работает заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киевской области.

Перед этим суд избрал меру пресечения другим участникам дела: заместителю начальника Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Владимиру Ценову, за которого уже внесли залог в 15 млн грн, а также еще одному подозреваемому – Виталию Рыбалке, которого обвиняют в участии в преступной организации и пытках.

Как известно, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных чиновников из силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, среди которых были должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатором выступил неоднократно судимый мужчина, объединивший правоохранителей и криминалитет. Они брали деньги за «крышевание» схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

Среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНГ СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

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