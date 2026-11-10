Литва усилит контроль за российским зерном из-за подозрений в его хищении в Украине

Литва вводит новые правила проверки зерна из россии и Беларуси, которое экспортируют через порт Клайпеда. Грузы будут задерживать до подтверждения их происхождения, что может занять два месяца или дольше. Таким образом страна пытается предотвратить экспорт зерна, которое россия могла вывезти с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства Литвы.

14 июля 2026, 12:27 Непростая жатва: посевная площадь и урожай зерновых до и после 2022 года «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились посевная площадь и урожай зерновых и бобовых культур в 2015–2025 годах.

Как отмечается, со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза из россии и Беларуси, которые транспортируют через балтийский порт Клайпеда, не будут проходить таможенное оформление до получения результатов лабораторных исследований.

Литва начала проверять происхождение российского и белорусского зерна еще в сентябре из-за подозрений, что часть продукции может поступать с оккупированных россией украинских территорий.

«Проверки могут длиться два месяца или больше. Если выяснится, что заявленное происхождение зерна является ложным, груз придется вернуть или уничтожить», – заявил представитель министерства.

Длительные сроки проверок объясняют тем, что в Литве нет лабораторий, способных проводить необходимые исследования. Поэтому образцы зерна приходится отправлять за границу. Все расходы на хранение, проверку, возврат или уничтожение зерна будут возлагаться на экспортеров.

В то же время санкции Европейского Союза запрещают импорт российского зерна, но его транзит через территорию ЕС остается разрешенным.

Страны Балтии пытаются полностью прекратить транзит российского и белорусского зерна через свои порты. В прошлом месяце Эстония, Латвия и Литва предложили ввести соответствующий запрет на уровне ЕС. Эстония уже установила собственные ограничения.

По данным Reuters, россия активнее использует балтийские маршруты для экспорта зерна после украинских ударов по судам и портовой инфраструктуре в Черном море.

С середины августа перевозки российской и украинской пшеницы через порты Азово-Черноморского бассейна фактически остановились из-за атак на суда и терминалы.

Напомним, в конце октября россия впервые с июля разрешила судам с зерном выходить из Азовского моря. Временное разрешение на отправку судов получили портовые комплексы «Темрюк» и «Кавказ».

Ранее Украина, Великобритания и Латвия договорились отслеживать похищенное россией украинское зерно с помощью химического анализа.

Кроме того, ранее сообщалось, что Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию.

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