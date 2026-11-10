Если завтра референдум: 54% украинцев готовы поддержать соглашение с остановкой по линии фронта

Если бы референдум по мирному соглашению состоялся в ближайшее время, 54% украинцев готовы были бы проголосовать за договоренности, предусматривающие остановку боевых действий по линии фронта, сохранение украинского суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получение гарантий безопасности от США и Европы.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам опроса, В случае проведения референдума по мирному соглашению на условиях остановки боевых действий по линии фронта, сохранения суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получения гарантий безопасности от США и Европы, суммарно условную готовность проголосовать «За» выражают 54% респондентов, хотя большинство из них выбирают этот вариант с ощутимым горьким привкусом:

В частности, 29% респондентов готовы проголосовать «За», хотя и считают такое соглашение вынужденной и болезненной уступкой. Еще 25% опрошенных воспринимают этот сценарий как один из лучших реалистичных вариантов на сегодняшний день.

В то же время 25,5% украинцев выступают против такого мирного соглашения. Из них 15% считают, что договоренности станут лишь паузой перед новым наступлением россии, а 10,5% принципиально не соглашаются на любые соглашения без полного возвращения оккупированных территорий.

Еще 4,5% респондентов заявили, что не пошли бы на такой референдум или испортили бы бюллетень. В то же время 16% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Вторая часть посвящена цене мира, референдуму по соглашению и готовности к службе.

А по результатам нашего прошлого исследования стало известно, что 79% украинцев не верят, что соглашения по безопасности со США сработают в случае нового нападения россии. В частности, в октябре доля тех, кто категорически не доверяет таким гарантиям, выросла с 39% до 44%.

Также как стало известно, в сентябре полное освобождение оккупированных территорий до границ 1991 года еще до начала переговоров поддержали 22% украинцев. Доля сторонников такого сценария снижалась третий месяц подряд: в июле она составляла 26,5%, а в августе – 24%.

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