Верховный суд закрыл жалобу на заключение экс-таможенника с Львовщины

Верховный суд закрыл производство по жалобам на приговор, которым к 3,5 годам заключения приговорили бывшего государственного инспектора отдела таможенного оформления №3 таможенного поста «Угринов» Львовской таможни Назария Кота за злоупотребления. Он сейчас находится в колонии.

Такое решение 5 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего госинспектора Львовской таможни Кота и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Также ему запретили занимать должности на таможне в течение 2 лет после отбытия основного наказания. Апелляционная палата ВАКС приговор оставила без изменений. Кота уже содержат во Львовском учреждении исполнения наказаний. Защитники экс-таможенника подали кассационные жалобы на это решение, но впоследствии отказались от них.

«Как усматривается из материалов уголовного производства, другими лицами судебные решения в отношении (Кота – ред.) не обжалованы, а отказ от кассационной жалобы в соответствии со статьями 432, 403 УПК является правом лица. С учетом изложенного, кассационное производство подлежит закрытию. Кассационное производство по кассационным жалобам защитников, действующим в интересах (Кота – ред.) на приговор ВАКС от 4 сентября 2025 года и определение АП ВАКС от 18 февраля 2026 года в отношении (Кота – ред.) закрыть», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении чиновнику Львовской таможни и перевозчику. По версии следствия, в апреле 2023 года служащий таможни способствовал незаконному перемещению гражданином Украины на грузовом автомобиле в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» мобильных телефонов, наушников, планшетов, ноутбуков, моноблоков различных торговых марок без уплаты обязательных таможенных платежей.

Таможенник внес ложные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор» о том, что транспортное средство, перевозившее указанную продукцию, было «пустым». В результате на территорию Украины попали товары без уплаты пошлины на общую сумму более 15 млн грн.

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