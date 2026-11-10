США предлагают изменить границы областей Украины, чтобы рф могла объявить о захвате Донбасса – СМИ

Соединенные Штаты предложили изменить административные границы украинских областей в рамках мирных переговоров, чтобы россия могла формально заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями. В то же время Украина сохранила бы контроль над городами, которые в настоящее время удерживают Силы обороны.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

9 ноября 2026, 14:09 Переговоры в Абу-Даби: чего ожидать Украине от нового раунда переговоров с россией Политолог Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров в Абу-Даби, объяснил позицию Кремля по прекращению огня и рассказал, почему участие Европы важно для достижения договоренностей по Украине.

По информации издания, американские переговорщики рассматривают возможность пересмотра административных границ Украины как один из вариантов компромисса по территориальному вопросу.

Такой подход позволил бы Москве объявить о полном захвате Донецкой и Луганской областей, на которые она претендует, без фактической передачи российским войскам украинских городов, остающихся под контролем Киева.

В то же время это лишь одна из идей, обсуждаемых в рамках переговорного процесса. О достижении договоренностей об изменении административных границ речь пока не идет.

Как отмечает The Economist, россия в последнее время демонстрирует определенную гибкость в территориальном вопросе, в частности относительно возможности прекращения боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Однако такая позиция появилась только после того, как США предложили расширить повестку дня переговоров и включить в нее вопрос будущей архитектуры безопасности Европы.

Украинские и европейские чиновники опасаются, что это позволит Кремлю выдвигать новые требования и затягивать переговоры, продолжая войну.

При этом в Киеве сомневаются, что российский диктатор владимир путин готов заключить полноценное мирное соглашение до завершения зимней кампании ударов по украинской инфраструктуре.

Напомним, накануне BBC со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Украина и россия в ходе закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

В то же время член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров с США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

Тем временем украинская делегация утром 10 ноября начала работу в Объединенных Арабских Эмиратах, где запланированы встречи с представителями европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и США. После согласования позиций состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и россии.

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