ВАКС приговорил к 10 годам заключения экс-начальника порта «Черноморск»

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего исполняющего обязанности руководителя государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск» Игоря Шевченко в получении неправомерной выгоды. Ему назначили 10 лет лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не указывает фамилию фигуранта.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Шевченко. Недавно ВАКС утвердил соглашение с пособником по этому делу.

«10 ноября 2026 года коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему и.о. руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск». Он признан виновным в высказывании просьбы и получении 250 тыс. долларов США неправомерной выгоды от субъекта хозяйствования частной формы собственности за одобрение комитетом кредиторов, среди которых было и указанное государственное предприятие, плана санации должника – субъекта хозяйствования, а также за совершение других действий (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности строком 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», – информирует прокуратура.

Суд также изменил меру пресечения Шевченко с залога на содержание под стражей. Его арестовали в зале суда.

Напомним, Шевченко вместе с посредником разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По версии следствия, руководитель порта «Черноморск» и его посредник Дмитрий Травинов высказали предложение представителю частной компании предоставить неправомерную выгоду в размере 250 тысяч долларов.

Эти деньги они требовали за одобрение кредитором в лице ГП «МТП «Черноморск» плана санации должника – частной фирмы, дело о банкротстве которого рассматривается в одном из хозяйственных судов. Одобрение плана санации при условии утверждения ее судом дало бы возможность компании-инвестору, у представителя которой требовали неправомерную выгоду, возобновить хозяйственную деятельность на территории порта.

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