Российские дроны ударили по Ладыжину в Винницкой области, двое погибших

В Ладыжинской общине на Виннитчине в результате российских ударов погибли два человека и повреждена гражданская инфраструктура. С 10 ноября в общине объявили трехдневный траур по погибшим.
Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.
«Повреждена гражданская инфраструктура. К сожалению, 2 человека погибли. Искренне сочувствую их семьям», – написал Коломиец.
В связи с гибелью людей с 10 ноября в Ладыжинской общине объявлен трехдневный траур.
В настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов.
Коломиец также призвал жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Напомним, российские войска в ночь на 10 ноября выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», а также 162 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.
В частности, вечером 9 ноября россияне в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками типа «Шахед». Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.
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