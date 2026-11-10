Нефть дешевеет после заявлений Трампа об отказе от новых ударов по Ирану

Мировые цены на нефть во вторник, 10 ноября, продолжили падение после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости новых военных ударов по Ирану. Смягчение риторики американского лидера уменьшило опасения относительно длительных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 70 центов, или 0,75%, – до 91,88 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 78 центов, или 0,90%, опустившись до 86,07 доллара за баррель.

В начале торгов оба эталонных сорта нефти теряли около 1%. Накануне Brent подешевела на 5,85%, достигнув самого низкого уровня с 31 августа.

Как известно, накануне Трамп заявил, что пока не планирует наносить новые военные удары по Ирану. Такое решение он принял после обращений стран региона, в частности премьер-министра Катара, с которым провел переговоры в Белом доме.

В то же время американский президент подчеркнул, что США пока сохранят морскую блокаду Ормузского пролива.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер отметил, что инвесторы продолжают реагировать на смягчение риторики Трампа в отношении Ирана после промежуточных выборов в США. По его словам, хотя нападения на суда вблизи Ормузского пролива продолжаются, их интенсивность пока не выросла настолько, чтобы вызвать новое существенное повышение цен на нефть из-за геополитических рисков.

Дополнительным фактором снижения цен стало увеличение добычи нефти странами ОПЕК. Согласно опросу Reuters, в октябре объемы производства выросли прежде всего благодаря Саудовской Аравии, Кувейту и Ираку, несмотря на сохранение ограничений на экспорт.

В целом с 30 октября, когда Brent достигла шестимесячного максимума в 118 долларов за баррель, ее стоимость снизилась примерно на 22%. Это связано с ослаблением опасений, что после промежуточных выборов в США Трамп усилит военные удары по Ирану.

В то же время старший аналитик Eurasia Group Грегори Брю считает, что без устойчивых признаков деэскалации и заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном цена Brent вряд ли опустится ниже 90 долларов за баррель.

Напомним, мировые цены на нефть в пятницу, 6 ноября, росли на фоне неопределенности относительно дальнейших действий США в войне против Ирана и опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Как известно, недавно катарские посредники провели в Тегеране более чем 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.

В октябре цены на нефть снизились примерно на 2% после решения президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций и пошлин против рф, что могло увеличить поставки российского топлива.

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