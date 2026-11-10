Рада усилила ответственность за подкуп иностранных должностных лиц

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Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за подкуп иностранных должностных лиц. Документ поддержали 247 депутатов. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и ЕС.
Фото ілюстративне getty images

Верховная Рада во вторник, 10 ноября, приняла закон, направленный на усиление ответственности за подкуп иностранных должностных лиц во время международных деловых операций.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

Речь идет о законопроекте №15056, целью которого является приведение украинского законодательства в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Законодательную инициативу поддержали 247 народных депутатов

Документ предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также закон «О предотвращении коррупции» для приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Конвенции ОЭСР.

В частности, закон уточняет определение иностранного должностного лица, порядок привлечения юридических лиц к ответственности и применение соответствующих мер к правопреемникам компаний. Также совершенствуется процедура обжалования отдельных судебных решений в отношении юридических лиц во время расследований.

Принятие закона является одним из шагов к присоединению Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Ожидается, что это усилит международное сотрудничество в противодействии коррупции и будет способствовать европейской интеграции Украины.

«Присоединение к Конвенции открывает возможности для международного сотрудничества в сфере расследования коррупционных преступлений и является важным шагом приближения Украины к стандартам ОЭСР и ЕС», – подчеркнули в Раде.

Напомним, в августе глава САП Александр Клименко заявлял, что в Украине уровень коррупции с годами не уменьшился, а топ-коррупция даже выросла из-за ряда проблем, которые до сих пор не решены и мешают антикоррупционным органам работать более эффективно.

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