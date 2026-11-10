Рада усилила ответственность за подкуп иностранных должностных лиц

Верховная Рада во вторник, 10 ноября, приняла закон, направленный на усиление ответственности за подкуп иностранных должностных лиц во время международных деловых операций.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

Речь идет о законопроекте №15056, целью которого является приведение украинского законодательства в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Законодательную инициативу поддержали 247 народных депутатов

Документ предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также закон «О предотвращении коррупции» для приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Конвенции ОЭСР.

В частности, закон уточняет определение иностранного должностного лица, порядок привлечения юридических лиц к ответственности и применение соответствующих мер к правопреемникам компаний. Также совершенствуется процедура обжалования отдельных судебных решений в отношении юридических лиц во время расследований.

Принятие закона является одним из шагов к присоединению Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Ожидается, что это усилит международное сотрудничество в противодействии коррупции и будет способствовать европейской интеграции Украины.

«Присоединение к Конвенции открывает возможности для международного сотрудничества в сфере расследования коррупционных преступлений и является важным шагом приближения Украины к стандартам ОЭСР и ЕС», – подчеркнули в Раде.

Напомним, в августе глава САП Александр Клименко заявлял, что в Украине уровень коррупции с годами не уменьшился, а топ-коррупция даже выросла из-за ряда проблем, которые до сих пор не решены и мешают антикоррупционным органам работать более эффективно.

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