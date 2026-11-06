Операция «Карфаген»: в НАБУ заявили, что «Химпром» планировал подкупить главу МВД Клименко

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь транснационального наркокартеля «Химпром» обсуждал подкуп тогдашнего министра МВД Игоря Клименко.

Об этом детектив сообщил в выпуске «УП.Чата» на YouTube-канале «Украинской правды».

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

Согласно словам Абакумова, лидер картеля по прозвищу «Мексиканец» (фигурант операции «Карфаген» Егор Буркин) искал возможность заблокировать решение Министерства внутренних дел о внесении синтетических веществ группировки в список запрещенных веществ.

Как отмечается, криминальные посредники отговорили наркоторговца от прямого контакта с главой МВД. Они посоветовали предложить долю в наркобизнесе людям, имевшим влияние на министра.

«Фамилию министра действительно обсуждал руководитель «Химпрома». Он видел путь решения своего вопроса через министра, чтобы тот не предпринимал мер по запрету формул его наркотического сбыта. Но криминал, который должен был передать это предложение, сказал: «Зачем вам решать вопрос с министром? Давайте мы зайдем в долю и сможем влиять на министра для того, чтобы он не вносил или делал то, что необходимо». С министром Клименко, согласно материалам уголовного производства, общения не было», – отметил руководитель подразделения детективов НАБУ.

Абакумов подчеркнул, что сейчас детективы выясняют круг лиц, утверждавших о своем влиянии на тогдашнего министра внутренних дел и планировавших получить долю в криминальном бизнесе.

«И здесь другой вопрос: кто эти люди? Кто готов зайти в долю в наркобизнес и имеет возможность влиять, имеет такую позицию в обществе или государстве, что имеет возможность влиять на министра? Это еще более интересная задача для нас для решения. Будем работать над этим», – добавил он.

Детектив НАБУ добавил, что у преступной организации «Химпром» были колоссальные теневые бюджеты и она предлагала $2 млн только за увольнение одного чиновника, отказывавшегося договариваться с дельцами.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, подкупавшей высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в том числе чиновники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за крышевание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

Как известно, среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

Накануне суд уже избрал в рамках этого дела меру пресечения заместителю начальника ДСР Нацполиции Ценову и еще одному фигуранту операции «Карфаген» – Виталию Рыбалке. Мужчину подозревают в участии в преступной организации и пытках человека.

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