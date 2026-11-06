Операция «Карфаген»: суд избрал меру пресечения должностному лицу ГУ НП Киевщины

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу еще одного фигуранта операции «Карфаген» – Александра Демьянчука, который является заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщила прессслужба САП.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В то же время, как отмечают в Центре противодействия коррупции, заседание по избранию меры пресечения Демьянчуку состоялось без предварительного уведомления журналистов.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, подкупавшей высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в том числе чиновники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за крышевание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

Как известно, среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

Накануне суд уже избрал в рамках этого дела меру пресечения заместителю начальника ДСР Нацполиции Ценову и еще одному фигуранту операции «Карфаген» – Виталию Рыбалке. Мужчину подозревают в участии в преступной организации и пытках человека.

Также сообщалось, что за Ценова уже внесли полную сумму залога – 15 миллионов гривен.

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