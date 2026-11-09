НАБУ и САП завершили следствие по делу экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о завершении досудебного расследования дела о завладении 141 млн грн на «зеленом» тарифе, в котором подозрение получил бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, его брат Олег и экс-директор ПАО «Запорожьеоблэнерго» Виктор Митченко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о завладении средствами, предназначенными для выплат по «зеленому» тарифу на временно оккупированной территории Запорожской области», – говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами на выплатах по «зеленому» тарифу коммерческими энергогенерирующими предприятиями на временно оккупированной территории Запорожской области более чем на 141 млн грн. Среди подозреваемых бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По данным следствия, в 2019–2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области фигуранты дела построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП «Гарантированный покупатель» о продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения россии и оккупации части региона солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Следствием было установлено, что в отчетности указывались заведомо недостоверные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в частности, в периоды полного обесточивания. Полученные средства выводили через связанные компании, а общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн грн.

Как известно, в сентябре 2023 года НАБУ возбудило уголовное производство по факту вероятного завладения или злоупотребления при выплате за электроэнергию солнечным электростанциям, оказавшимся в оккупации после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Шурму, его брата Олега и экс-чиновника Запорожьеоблэнерго Митченко. Позже детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили предоставить разрешение на заочное расследование в отношении этих трех фигурантов. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

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