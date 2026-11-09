«Есть автобусы, но нет водителей»: Кличко о поручении Зеленского относительно резервного транспорта в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на поручение президента Владимира Зеленского о введении бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы и создании резерва автобусов. По его словам, у города есть дополнительный транспорт, однако для их выхода на маршруты не хватает водителей.

Об этом Кличко написал в соцсетях.

8 ноября 2026, 19:04 В Киеве готовят программу бесплатного проезда в общественном транспорте Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и обеспечения резерва автобусов.

По словам мэра, в настоящее время из-за остановки электротранспорта в Киеве количество автобусных маршрутов увеличили до 129. На них курсируют 418 автобусов, работу которых обеспечивают 685 водителей. Кроме того, частные перевозчики обслуживают еще 114 маршрутов, на которых работают 680 маршруток.

Кличко отметил, что КП «Киевпасстранс» имеет возможность дополнительно выпустить на маршруты еще 25 технически исправных автобусов. Однако для этого необходимо привлечь как минимум 50 водителей с категорией D, которые также должны пройти стажировку.

«Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?..», – написал мэр.

Он пояснил, что предприятие не может забронировать новых водителей от мобилизации из-за установленных ограничений.

По подсчетам городских властей, для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров столице понадобится до 1020 автобусов. В то же время Кличко подчеркнул, что наземный транспорт не способен обеспечить такую же регулярность движения, как метрополитен, поскольку зависит от дорожной ситуации.

Отдельно мэр раскритиковал идею введения бесплатного проезда, подняв вопрос финансирования такой инициативы. По его словам, государство на протяжении 11 лет не компенсировало Киеву расходы на льготные перевозки, а общая сумма задолженности уже превышает 8 млрд гривен.

«Может, правительство, перед тем, как найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников?» – заявил Кличко.

Мэр добавил, что ежегодно общественный транспорт столицы за счет городского бюджета перевозит более миллиона пассажиров, льготы которым обеспечивает государство. В завершение Кличко также обвинил центральную власть в блокировании плана энергоустойчивости Киева в течение полугода и раскритиковал ее новые инициативы касательно общественного транспорта.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также правительство должно проработать вопрос достаточного резерва автобусов для столицы.

Как известно, ранее в Киеве из-за аварийных отключений электроэнергии временно ограничивали движение метрополитена и наземного электротранспорта. В частности, поезда красной линии курсировали только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». Также приостанавливали работу электротранспорта на отдельных участках.

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