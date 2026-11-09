Теракт во Львове: СБУ раскрыла подробности и направила в суд обвинительный акт

Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая, по версии следствия, совершила теракт во Львове в ночь на 22 февраля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 9 ноября.

Как известно, правоохранители после теракта задержали подозреваемую «по горячим следам» в городе Старый Самбор в течение нескольких часов после взрывов.

«Тогда в результате двойного взрыва погибли сотрудница патрульной полиции и военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще 26 человек получили ранения», – напомнили в СБУ.

Как выяснило расследование, задание врага выполняла жительница Ровненщины, попавшая в его поле зрения во время общения в чатах Телеграм-каналов.

Следствие установило, что после вербовки агентка получила указание на выезд во Львов для подготовки теракта. Прибыв в областной центр, женщина арендовала квартиру и по инструкции куратора изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ) дистанционного действия.

«Вечером 21 февраля женщина заложила обе взрывчатки в мусорные контейнеры вблизи своего временного жилья и установила в окне арендованной квартиры смартфон с функцией онлайн-трансляции, чтобы враг мог удаленно наблюдать за местом запланированного теракта и активировать СВУ», – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что для совершения теракта враг применил комбинированную схему, привлекая к ней еще одну фигурантку – жительницу Харькова. Она позвонила на спецлинию 102 и сообщила об якобы ограблении магазина во Львове.

Когда на место вызова прибыл экипаж патрульной полиции, прозвучал первый взрыв. По прибытию дополнительных нарядов правоохранителей и Национальной гвардии Украины, враг дистанционно активировал еще одну взрывчатку.

В настоящее время обвинительный акт в отношении исполнительницы теракта направлен в суд. Ее будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели людей); ▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ▪️ ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывных устройств).

Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ночью 22 февраля во Львове взорвались два самодельных взрывных устройства. Из-за теракта пострадали 26 человек.

Правоохранители задержали и объявили подозрение вероятной злоумышленнице, ее отправили в СИЗО без права внесения залога.

Позже в СБУ сообщили о задержании еще одной фигурантки. Ей также сообщили о подозрении.

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