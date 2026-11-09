В Украине сделали шаг к созданию Космических сил в составе ВСУ

Сегодня, 9 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании в составе Вооруженных сил Украины нового вида войск – Космических сил.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

28 октября 2026, 17:53 Что известно о первом спутнике украинской сети OBRIA Украинская HIMERA и датская GomSpace запустили первый спутник будущей сети связи OBRIA, которую сравнивают со Starlink. На инфографике «Слово и дело» – самое главное о запуске и будущем проекта.

Как отмечается, соответствующий законопроект №13255 поддержали 252 народных депутата.

Законопроект предусматривает создание организационных, правовых, институциональных и военно-технических возможностей для противодействия российской агрессии и другим потенциальным противникам из космоса.

«Документ предусматривает развитие космических технологий для усиления обороноспособности Украины. В частности, речь идет о создании собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и разработке средств противодействия таким атакам. Кроме того, инициатива предусматривает формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны», – говорится в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что авторы документа обосновывают необходимость такого решения, в частности, применением россией ракеты «Орешник» для удара по территории Украины через международное космическое пространство, а также тем, что собственные космические войска уже имеют США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Иран и рф.

Также указывается, что создание Космических сил технически возможно благодаря научно-инженерному и производственному потенциалу Украины. В частности, речь идет о возможности разработки собственных спутников и средств их вывода на орбиту, что позволит самостоятельно выявлять ракетные пуски с территории противника и развивать защищенную спутниковую связь.

Как известно, нардеп Наливайченко еще 30 июня пообещал, что Верховная Рада «в ближайшие дни» поддержит законопроект о создании Космических сил. Больше «космических» обещаний украинских политиков – в нашем обзоре.

Напомним, по данным СМИ, Украина провела три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе, которые могут стать частью противодействия новым российским угрозам, в частности ракетам «Орешник».

Ранее в США заявили о возможных планах россии разместить ядерное оружие в космосе для атаки на спутники. Такой сценарий может уничтожить до 80% орбитальных аппаратов и вызвать глобальный коллапс связи.

На инфографике «Слово и дело» – главные факты о спутниках, с которых Украина получает разведданные для борьбы с российским вторжением.

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