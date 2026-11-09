Враг нанес удар по инфраструктуре Одессы, есть погибшие и тяжелораненый

Общество
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В понедельник утром, 9 ноября, россияне атаковали продуктовый склад в Одессе, в результате чего погибли три человека, еще одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
t.me/odeskaODA

Российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

Об этом сообщают глава Одесской ГВА Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.

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Как известно, сегодня утром Воздушные Силы ВСУ предупредили, что реактивный беспилотник летел в направлении Одессы с севера области.

«В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека. Также известно об одном пострадавшем человеке. Он находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь», – написал Лысак.

При этом Кипер уточнил, что среди погибших – две женщины и мужчина, а еще одну женщину госпитализировали с тяжелыми ранениями. По его словам, российский реактивный беспилотник ударил по одному из продуктовых складов города.

«Российскому удару подверглось складское помещение, где хранились продукты питания для детских садов и школ. Возник пожар, продолжается ликвидация», – заявил руководитель ОВА.

Чиновник также подчеркнул, что логистическое предприятие уже в третий раз подвергается поражениям во время российских атак.

Напомним, утром 9 ноября армия российской федерации прицельно атаковала служебный транспорт энергетиков в Сумах, три человека получили ранения.

Также в ночь на 9 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

Кроме этого российские войска трижды атаковали беспилотниками спасателей в Камышевахе Запорожской области, ликвидировавших последствия авиаудара. В результате повторных ударов ранения получили двое сотрудников ГСЧС, поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Всего в ночь на 9 ноября россия выпустила по Украине 317 ударных беспилотников различных типов, в том числе 105 реактивных. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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