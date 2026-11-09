ВАКС повторно рассмотрит вопрос меры пресечения для чиновника Госпогранслужбы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение, которым отказались применить меру пресечения к заместителю начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы по оперативно-розыскной деятельности Артему Ткаченко. НАБУ и САП подозревают его в незаконном обогащении.

Такое решение 4 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, еще 3 августа Высший антикоррупционный суд отказался применить меру пресечения к чиновнику управления Госпогранслужбы Артему Ткаченко. Детектив НАБУ и прокурор САП просили назначить Ткаченко залог в размере 13,31 млн грн. Однако следственный судья ВАКС Евгений Крук отказался применить какую-либо меру пресечения. По его мнению, Ткаченко занимал должность, не подпадающую под условия, определенные п. 1-3 ч. 5 ст. 216 УПК Украины, поскольку подозреваемый не относится к высшему офицерскому составу Вооруженных сил Украины. Таким образом, дело не подсудно ВАКС и он не имеет возможности принимать по нему решения. Поэтому прокурор САП подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить. Определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 3 августа 2026 года – отменить. Принять новое определение, которым назначить новое рассмотрение ходатайства в суде первой инстанции», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю начальника Восточного регионального управления ГПСУ Артему Ткаченко. Следствие установило, что в 2023–2024 годах чиновник приобрел активы общей стоимостью более 11 млн грн, законность происхождения которых не подтверждается доказательствами. По версии правоохранителей, часть этих средств он потратил на приобретение автомобиля Toyota RAV4, а остальные деньги детективы НАБУ изъяли во время обыска по месту его жительства.

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