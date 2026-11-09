В Венгрии задержали брата Орбана по подозрению в торговле людьми – СМИ

В Венгрии брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана, Арона Орбана, могли задержать по подозрению в торговле людьми.

Об этом сообщает Daily News Hungary со ссылкой на заявление главы правительства Петера Мадяра. В то же время правоохранители пока официально не подтвердили информацию о задержании и его причинах.

В понедельник, 9 ноября, Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) совместно с Национальным бюро расследований (NNI) провели операцию в Будапеште и двух населенных пунктах медье Пешт.

По данным правоохранителей, в рамках двух параллельных уголовных производств задержали нескольких человек и провели обыски в ряде объектов недвижимости. Подробности операции обещали обнародовать позже.

После этого премьер-министр Петер Мадяр написал в Facebook, что среди задержанных якобы есть брат Виктора Орбана. При этом никаких дополнительных подробностей он не привел. Издание Kontroll также сообщило, что Арон Орбан мог оказаться среди фигурантов операции.

Президент NVVH Анна Роза Унгер отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о том, что сотрудники антитеррористического подразделения посетили недвижимость в Фотлигете, связанную с одной из компаний Арона Орбана.

В комментарии Telex она отметила, что ведомство провело дополнительные следственные действия по делу, связанному с братом бывшего премьера, и пообещала предоставить больше информации позже.

Что известно о расследовании в отношении брата Орбана

Имя Арона Орбана ранее фигурировало в расследовании возможных злоупотреблений при оформлении видов на жительство для иностранных работников. По информации Telex, связанные с ним бизнес-структуры могли способствовать въезду граждан Вьетнама в Венгрию.

В частности, его компания Multi Shoot Zrt. якобы записывала вьетнамских заявителей на двухдневные курсы по оказанию первой помощи в Печском университете. Это могло помочь им получить шенгенские визы.

Кроме того, по данным журналистов, Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение отдельных визовых заявок.

В сентябре NVVH сообщило, что взяло на себя расследование этого дела. По версии следствия, группа лиц, тесно связанных с высокопоставленными политиками, могла за деньги помогать иностранцам получать разрешения на проживание с целью трудоустройства.

Расследование касается вероятной торговли влиянием и других уголовных правонарушений.

Еще в апреле Центральная следственная прокуратура сообщила о допросе четырех подозреваемых по связанному делу о трудоустройстве иностранцев. Двое из них были задержаны, а суд впоследствии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

По данным прокуратуры, подозреваемые ссылались на связи с влиятельными должностными лицами и обещали беспрепятственное оформление разрешений на проживание. За такие услуги они якобы получили от предпринимателя аванс в размере 17 тысяч евро, который распределили между собой.

Напомним, ранее из расследования стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодости мог сотрудничать с коммунистической военной контрразведкой и писать доносы на своих сослуживцев. Бывший глава венгерского правительства Миклош Немет заявил, что в 1990 году видел три рукописных агентурных отчета, которые якобы принадлежали Орбану. В то же время подлинность этих документов до сих пор не подтверждена.

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