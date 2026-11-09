В Украине упростили грузовые перевозки: что изменилось

Украина упростила систему грузовых перевозок внутри страны, перейдя на электронные товарно-транспортные накладные.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Правительство одобрило законопроект о переходе на е-ТТН для перевозок грузов внутри страны. Электронная товарно-транспортная накладная станет основным документом, а каждую операцию будут подтверждать квалифицированной электронной подписью», – отметил премьер.

12 августа 2026, 16:38 Молдова предоставит 50%-ную скидку на транзит по железной дороге украинских грузов Украина получила 50-процентную скидку от правительства Молдовы на транзит товаров по железной дороге. Специальные условия будут действовать до конца 2026 года.

Бумажную накладную, в случае необходимости, можно будет оформить только при технической невозможности. Однако ее данные все равно необходимо будет внести в электронную систему в тот же день.

«Для бизнеса – это меньше бумаги, расходов на логистику и более быстрые расчеты между заказчиком, перевозчиком и получателем груза. Для государства – это прозрачный учет перевозок и борьба с «серым» рынком», – объяснил Корецкий.

Также он отметил, что е-ТТН помогут сохранить украинские дороги, поскольку в накладной будут фиксироваться вес и габариты грузовика. Поэтому выявлять перегруженные машины, разрушающие дорожное полотно, станет легче.

По словам премьера, система уже работает и доказывает свою эффективность.

«Бизнес пользуется ею добровольно. Инспекторы проверяют е-ТТН прямо на дороге, поэтому бумажная копия не нужна. Теперь закрепляем этот подход законом», – подытожил Корецкий.

Законопроект передан в Верховную Раду. Ориентировочно, новые правила заработают с 1 июня 2027 года.

Напомним, недавно в Украине также изменили правила работы частной ПВО. В частности, компаниям разрешили защищать объекты других предприятий, использовать пилотируемую авиацию и расширили возможности применения дронов-перехватчиков.

Также правительство заявило, что сумма прямых убытков для украинского бизнеса от усиленных российских ударов в течение года оценивается на уровне более 7,7 млрд долларов, а уже до конца 2026 года эта сумма может вырасти до 10 млрд долларов. При этом госбюджет до конца года не доберет еще около 1,5 млрд долларов.

Кроме этого мы информировали, что Киев договорился с Молдовой о предоставлении 50%-й скидки на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов.

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