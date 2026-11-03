Российский дрон попал в частный дом в Киевской области, погиб ребенок

Во вторник, 3 ноября, российский беспилотник попал в частный дом в селе Хотов Обуховского района Киевской области. В результате атаки погиб 14-летний ребенок, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, вражеский дрон попал непосредственно в жилой дом, который в результате удара полностью выгорел.

Предварительно, ранения получил один из родителей погибшего ребенка. На месте атаки работают спасатели, которые продолжают тушить пожар.

Напомним, в результате российского авиаудара по больнице в Харькове в ночь на 3 ноября пострадали 73 человека. Среди них – пациенты медучреждения, медицинские работники и жители близлежащих домов.

А в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погиб один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

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