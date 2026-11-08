Войска рф ударили дронами по Кременчугу: семь человек пострадали, среди них подросток

Вечером 8 ноября российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. Семь человек получили ранения, а в результате попаданий повреждены многоквартирный жилой дом и отель, в зданиях вспыхнули пожары.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, первые попадания зафиксировали около 20:00 на двух локациях города. В одном случае российский дрон попал в многоквартирный жилой дом, после чего возник пожар. Ещё одно попадание произошло в здание отеля, где также вспыхнул огонь.

На места ударов оперативно направили соответствующие службы. Спасатели ГСЧС смогли вывести из опасных зон 15 гражданских.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем – 16-летнем парне, который получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Со временем количество травмированных возросло до четырех. Ещё трое человек обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте.

В итоге количество пострадавших в результате российской атаки по Кременчугу возросло до семи. Ещё двух человек госпитализировали в медицинские учреждения.

Напомним, в течение 8 ноября войска рф трижды обстреляли дронами подразделение ГСЧС в Камышевахе на Запорожье, когда те тушили пожар после авиаудара. Из-за этих целенаправленных повторных атак двое спасателей получили ранения, а также был поврежден спецавтомобиль.

Всего только за последнюю неделю рф применила против Украины 115 ракет различных типов, около 1900 КАБов и более 3000 ударных БПЛА.

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