НАБУ и САП объявили главе райсуда на Одесчине подозрение в получении взятки (обновлено)

Правоохранители разоблачили главу одного из районных судов Одесской области во время получения неправомерной выгоды.

Об этом заявила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, судья требовал деньги за принятие положительного решения по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. О подозрении чиновнику сообщили НАБУ и САП совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции в Одесской области.

Следствие установило, что председатель суда обещал поспособствовать принятию нужного решения по делу о вождении. Его разоблачили при получении неправомерной выгоды.

Действия судьи квалифицировали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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По информации «Слово и дело», речь идет о судье Тарутинского районного суда Петре Кравченко.

Напомним, недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение о закрытии уголовного производства по обвинению судьи Приморского районного суда Одессы Дениса Донцова и адвоката Кристины Струковой в мошенничестве и подстрекательстве к мошенничеству.

Также сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым к 5 годам лишения свободы приговорили бывшего судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербину за получение неправомерной выгоды.

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