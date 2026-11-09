На Киевщине в результате удара БПЛА погибла женщина, есть травмированные

Национальная безопасность
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Днем 9 ноября на Вышгородщине погибла женщина 82 лет из-за атаки армии рф. Также известно по меньшей мере о двоих раненых.
ГСЧС Украины

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания вражеского БПЛА в частный дом погибла женщина. Также есть раненые.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, в результате вражеской атаки на Вышгородщине погиб человек. Разрушен двухэтажный частный жилой дом и гараж. По предварительной информации, погибла 82-летняя женщина, которая на момент попадания находилась на втором этаже дома. Искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написал Ткаченко.

Войска рф ударили по авто с энергетиками в Сумах, есть раненыеРоссийские войска утром 9 ноября атаковали Сумы. Из-за прицельного удара поврежден служебный транспорт и ранены трое энергетиков.

Также, по данным главы Киевской ОВА, еще двое граждан получили травмы. Одному из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. Медики оказали помощь пострадавшему на месте.

Состояние и характер травм другого пострадавшего лица уточняются.

Кроме того, взрывной волной поврежден многоквартирный жилой дом и автомобиль, находившийся неподалеку от места падения дрона.

«На месте работают спасатели и другие профильные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь», – добавил Ткаченко.

Напомним, утром 9 ноября российские войска атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, есть данные о раненых.

Также армия российской федерации прицельно атаковала служебный транспорт энергетиков в Сумах, три человека получили ранения.

А в ночь на 9 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

Всего в ночь на 9 ноября рф выпустила по Украине 317 ударных беспилотников разных типов, в том числе 105 реактивных. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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