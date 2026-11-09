ВАКС не увидел оснований для изменения суда по делу экс-замглавы Киевской таможни

Высший антикоррупционный суд отказался обращаться в Апелляционную палату ВАКС с вопросом определения подсудности в уголовном производстве по обвинению бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского в легализации имущества, полученного преступным путем.

Такое решение 4 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«В удовлетворении ходатайства защитника о направлений в Апелляционную палату ВАС обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению (Тупальского – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, для определения подсудности, отказать», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского.

По данным следствия, в 2020-2021 годах экс-чиновник инвестировал более 2 млн долларов в строительство и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. Правоохранители утверждают, что происхождение этих средств не подтверждается официальным доходом его семьи.

Чтобы скрыть активы, подозреваемый по версии следствия оформил гостиничный комплекс и земельные участки на своего родственника, однако фактически продолжал контролировать бизнес. Кроме того, следствие установило, что в течение 2020-2025 годов он получал официальный доход от деятельности гостиницы, что, по мнению правоохранителей, стало завершающим этапом легализации средств.

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