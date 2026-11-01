На Виннитчине в результате удара вблизи общежития погибли люди, пострадали дети

В Козятинской общине в Винницкой области в результате российской атаки в воскресенье, 1 ноября, погибли два человека, еще трое раненых детей были госпитализированы.

Об этом сообщают начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная и пресс-служба ГСЧС.

«В результате вражеской атаки на Козятинскую общину погибли два человека. Мужчина погиб на месте. Женщина находилась в реанимации, однако, к сожалению, скончалась. Трое детей находятся в больнице – двое пятилетних и 16-летний парень. Все с травмами средней тяжести», – говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений.

В ГСЧС уточнили, что в Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития профессионального училища. Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникшие в результате российского удара.

Напомним, в результате российских ударов в ночь на 1 ноября по энергетической инфраструктуре Житомирской области без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов. В Киевской области в результате атак повреждены энергообъекты, жилые дома и автомобили, также пострадала женщина.

Также БПЛА впервые упали на территории Тарутинской степи, повреждена уникальная степная экосистема.

Как известно, в субботу вечером, 31 октября, российские оккупационные войска ударили по жилым домам в Павлограде, в результате чего по меньшей мере восемь мирных жителей получили ранения.

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