В Киеве выросло число пострадавших после атаки, поврежден Северный мост

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. По сообщению мэра, пострадали пять человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

7 ноября 2026, 01:20 Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно (дополнено) Россия атакует Киевщину баллистическими ракетами. Воздушные силы сообщили об угрозе для Киева и области, а Кличко подтвердил взрывы в пригороде столицы.

В Соломенском районе зафиксировали повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания. По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома.

Еще в трех пятиэтажных домах взрывной волной выбило окна. Среди пострадавших есть ребенок.

Также в результате атаки поврежден Северный мост. Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях, степень повреждений сооружения устанавливают специалисты.

Кроме того, по словам Кличко, в результате ночной атаки повреждены энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях. Из-за этого в столице сложилась чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, в частности с работой систем отопления и водоснабжения.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, а мэр Виталий Кличко сообщил об ударах по объектам инфраструктуры.

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