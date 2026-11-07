В Киеве выросло число пострадавших после атаки, поврежден Северный мост

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 7 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях.
Фото: ГСЧС

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. По сообщению мэра, пострадали пять человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно (дополнено)Россия атакует Киевщину баллистическими ракетами. Воздушные силы сообщили об угрозе для Киева и области, а Кличко подтвердил взрывы в пригороде столицы.

В Соломенском районе зафиксировали повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания. По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома.

Еще в трех пятиэтажных домах взрывной волной выбило окна. Среди пострадавших есть ребенок.

Также в результате атаки поврежден Северный мост. Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях, степень повреждений сооружения устанавливают специалисты.

Кроме того, по словам Кличко, в результате ночной атаки повреждены энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях. Из-за этого в столице сложилась чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, в частности с работой систем отопления и водоснабжения.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, а мэр Виталий Кличко сообщил об ударах по объектам инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Мост Атака на Киев Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киеве выросло число пострадавших после атаки, поврежден Северный мост
Германия может впервые в истории получить женщину-президента – Politico
Россия запустила аналог Starlink и уже применяет его в войне против Украины – ГУР
Сибига объяснил, почему Украина до сих пор не назначила посла в США
В российском Орле после атаки произошел пожар на важном для ВПК заводе
Европа скептически отнеслась к «большому плану» Трампа о новой системе безопасности – Politico
Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно
Зеленский готовит кадровые изменения в ВСУ вместе с главкомом Драпатым
Атака дронов на Киевщину: мужчину деблокировали из-под завалов, есть пострадавшие
Дело «Карфаген»: ВАКС избрал меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ
Больше новостей