Войска рф ударили по авто с энергетиками в Сумах, есть раненые

Утром 9 ноября армия российской федерации прицельно атаковала служебный транспорт энергетиков в Сумах, на котором они передвигались по городу.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его данным, в результате удара рф трое энергетиков получили ранения. Их оперативно госпитализировали медики.

«В результате удара вражеского дрона ранены трое работников. Всех оперативно доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь», – говорится в сообщении Григорова.

По предварительным данным, один из пострадавших имеет тяжелые травмы. В настоящее время его оперируют.

«Россияне продолжают целенаправленно атаковать мирных людей. Под ударом оказываются и те, кто ежедневно, рискуя собственной жизнью, восстанавливает поврежденную инфраструктуру и возвращает свет в дома жителей Сумщины», – добавил Григоров.

Напомним, также в ночь на 9 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

Кроме этого российские войска трижды атаковали беспилотниками спасателей в Камышевахе Запорожской области, ликвидировавших последствия авиаудара. В результате повторных ударов ранения получили двое работников ГСЧС, поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Всего в ночь на 9 ноября рф выпустила по Украине 317 ударных беспилотников разных типов, в том числе 105 реактивных. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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