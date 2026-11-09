Канада расширила санкции против россии

Правительство Канады ввело дополнительные санкции против россии, включив в список ограничений 38 организаций и 24 физических лица. Новые меры направлены на ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение разработки баллистических ракет.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Канады Анита Ананд на полях встречи глав МИД стран G7 в Париже.

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Отдельно санкции касаются финансовых структур, в частности, криптовалютных бирж, которые помогают россии обходить ограничения и поддерживать финансирование войны против Украины.

По словам Ананд, новые меры должны уменьшить способность России наносить ракетные удары по украинским городам.

«Мы непоколебимы в своей поддержке Украины и будем продолжать повышать цену для россии, пока она не прекратит агрессию и не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – подчеркнула она.

Напомним, в сентябре Канада ввела санкции против восьми россиян, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей.

А до этого под санкции в Канаде попали 162 физических и юридических лица, в том числе организации и суда теневого флота, связанные с россией.

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