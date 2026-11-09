Российские дроны атаковали жилой массив в Кременчуге, есть пострадавшие

Общество
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Российские дроны ночью 9 ноября атаковали Кременчуг и район. Семь человек, среди них 16-летний подросток, пострадали. Спасатели спасли 15 жителей.
Фото ДСНС

Российские войска в ночь на 9 ноября атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, россияне нанесли удары по жилому массиву в Кременчуге и частному предприятию в Кременчугском районе. В результате атаки на нескольких локациях возникли пожары.

Сотрудники ГСЧС спасли из опасности 15 жителей. Семь человек, среди которых 16-летний подросток, получили травмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС отметили, что все очаги возгорания уже ликвидированы.

Напомним, накануне российские войска трижды атаковали беспилотниками спасателей в Камышевахе Запорожской области, которые ликвидировали последствия авиаудара. В результате повторных ударов ранения получили двое работников ГСЧС, поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Также как известно, в пятницу, 6 ноября, российские войска нанесли более 50 ударов по Днепропетровщине, массированно атаковав Никопольский район. В результате серии ударов как минимум трое мирных жителей получили ранения.

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