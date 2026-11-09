Миссия МВФ начала второй и третий пересмотры программы финансирования для Украины

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине по пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Если проверки пройдут успешно, Украина сможет получить еще $1,67 миллиарда.

28 октября 2026, 15:28 Кому и сколько должна Украина: структура госдолга накануне вторжения и сейчас За время полномасштабной войны долговые обязательства Украины выросли с 95 до 213 млрд долларов. На инфографике «Слово и дело» – как изменился госдолг и стоимость его обслуживания за 5 лет.

В рамках второго и третьего пересмотров, представители МВФ оценят, как Украина выполняет договоренности по программе, каких результатов уже достигла и какие экономические изменения еще нужно внедрить.

«Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения макрофинансовой стабильности, поддержания устойчивости финансовой системы и выполнения структурных маяков программы», – говорится в сообщении.

Миссия будет работать в гибридном режиме. Встречи представителей МВФ, Национального банка и других украинских должностных лиц будут проходить во Львове и Варшаве. Часть специалистов НБУ будет подключаться онлайн.

«Сотрудничество с Международным валютным фондом остается важным элементом обеспечения макрофинансовой стабильности Украины, поддержания доверия международных партнеров и привлечения необходимого внешнего финансирования в условиях полномасштабной войны», – отметили в пресс-службе НБУ.

Как известно, в конце февраля 2026 года Совет директоров МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования на $8,1 миллиарда. Она будет действовать до 2029 года и заменила предыдущую программу, принятую в 2023 году.

По новой программе Украина уже получила около $2,2 миллиардов. В том числе и новый транш от Международного валютного фонда в размере около 690 миллионов долларов США, который поступил в июле.

Однако для дальнейшего финансирования в рамках программы Украина должна выполнить ряд обязательств, среди которых – налоговые реформы, усиление независимости государственных регуляторов и борьба с теневой экономикой.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, проголосованных Верховной Радой, необходимых для получения новых траншей помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Кроме этого мы информировали, что МВФ пообещал найти часть необходимых средств для Украины на 2027 год.

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