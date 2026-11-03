Удар по больнице в Харькове: подробности о пострадавших и фото последствий

Общество
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В Харькове в результате российского авиаудара по больнице пострадали 73 человека. Повреждены медучреждения, жилые дома и автомобили. Прокуратура раскрыла подробности атаки.
Фото Харківська обласна прокуратура

В результате российского авиаудара по больнице в Харькове в ночь на 3 ноября пострадали 73 человека. Среди них – пациенты медучреждения, медицинские работники и жители прилегающих домов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, около 03:20 российские войска нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова. Боеприпас попал в переход между корпусами больницы.

В результате атаки в зданиях медучреждения выбиты окна, повреждены фасад и отделения. Также повреждения получили другое медицинское учреждение, медицинская лаборатория, 13 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в десяти многоквартирных жилых домах.

По информации прокуратуры, у большинства пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс.

На месте удара правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, российские войска могли применить авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители документируют последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Ранее сообщалось о 62 пострадавших.

Всего в течение ночи российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов. Силам ПВО удалось обезвредить 309 вражеских воздушных целей.

А в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погиб один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

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