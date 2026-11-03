Атака на Харьков: число пострадавших превысило 60 человек, из больницы эвакуируют сотни пациентов

В Харькове в результате попадания в медучреждение ночью 3 ноября количество пострадавших увеличилось до по меньшей мере 62 человек, в настоящее время более 200 пациентов эвакуируют в другие больницы города.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как известно, сегодня ночью, 3 ноября, Харьков оказался под комбинированным ударом баллистики и КАБов.

«Количество пострадавших в результате вражеского удара по медучреждению в Немышлянском районе увеличилось до 62. Всем оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время 226 пациентов пораженного россиянами медучреждения эвакуируются в другие медицинские учреждения города.

Кроме этого, по данным городского головы Игоря Терехова, в результате попадания было повреждено более 1000 окон в здании больницы и окружающих многоэтажках.

Стоит отметить, что накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

В частности, в ночь на 3 ноября россияне ударили дронами по Запорожью и одному из городов Запорожской области, в результате чего пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

Напомним, в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области погибли 26 человек, еще пятеро получили ранения. Судьба 27 человек остается неизвестной, их продолжают искать под завалами.

Также в Изюме Харьковской области в результате утреннего российского авиаудара погиб один человек, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей 10 и 11 лет.

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