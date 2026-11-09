Армия рф 8 ноября понесла наибольшие суточные потери с начала вторжения – Генштаб

Национальная безопасность
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Армия рф 8 ноября потеряла 2980 военных убитыми и тяжелоранеными. Это самый большой суточный показатель с начала полномасштабного вторжения.
Фото: Reuters

Российская оккупационная армия 8 ноября потеряла 2980 военных убитыми и тяжелоранеными. Это самый большой суточный показатель с начала полномасштабного вторжения.

Такими данными поделился Генеральный штаб ВСУ.

Цена вторжения: потери армии рф сравнялись с количеством населения ЕкатеринбургаДимитровград, Сургут, Тверь, Калуга, Екатеринбург. На инфографике «Слово и дело» – потери россии в войне по сравнению с населением русских городов.

Предыдущий рекорд зафиксировали 2 ноября – тогда потери российских войск составляли 2500 человек. Всего с начала 2026 года россия потеряла 400 410 военных.

В Генштабе объяснили, что эти показатели являются результатом ежедневной работы Сил обороны Украины, отражающих российские штурмы. Также там отметили, что россия, не имея успехов на фронте, продолжает атаковать гражданское население.

«Мы знаем, как тяжело сейчас многим семьям. Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы помочь каждому пострадавшему. Берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги. Поддерживайте тех, кому сейчас тяжелее всего. Вместе выстоим», – указано в сообщении.

Напомним, что потери российской армии в октябре превысили 49 тысяч военных. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны.

А на инфографике «Слово и дело» – какие потери в войне россии против Украины публично называло военное руководство, Центр стратегических и международных исследований в США и оппозиционные медиа рф.

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Генштаб Вторжение России Потери россии в войне с Украиной Война в Украине
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