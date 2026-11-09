Стрельба в Кракове: 24-летний нападавший умер в больнице

В польской больнице 9 ноября умер 24-летний житель города Островец-Свентокшиский, устроивший массовую стрельбу на главной площади Кракова.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила Полиция Малопольского воеводства на официальных страницах.

«Сообщаем, что виновник трагических событий сегодня рано утром умер в больнице», – говорится в заявлении правоохранителей.

Агентство «PAP» пишет, что мужчина находился в критическом состоянии. В полиции журналистам сообщили, что больше информации о смерти нападавшего предоставит прокуратура, расследующая нападение в Кракове и убийство троих человек в Островце-Свентокшиском.

Малопольский воевода в эфире медиа также рассказал, что мужчина умер в 4:30 утра.

«С самого начала его состояние было очень тяжелым, его описывали как критическое. Борьба за спасение жизни этого человека продолжалась, несмотря на совершенное им зло. Он перенес как минимум три операции», – отметил Кшиштоф Кленчар.

Он добавил, что состояние 14 из 15 раненых врачи характеризуют как стабильное.

«Один из раненых, полицейский, принимавший непосредственное участие в задержании преступника, остается в тяжелом состоянии. Однако вчера он вышел из комы. Он находится под надлежащим уходом. Его состояние не изменилось со вчерашнего дня, что, по моему мнению, хотя я не врач, является хорошей новостью», – сказал воевода.

Как известно, нападавшим был 24-летний Михал Оксинский. Он открыл огонь в центре польского Кракова 7 ноября. Погибли шесть человек, по меньшей мере 16 получили ранения. При задержании нападавшего ранили. Позже мужчина перенес несколько операций и находился в критическом состоянии.

Также польская полиция подтвердила, что трое погибших, которых нашли в жилье 24-летнего нападавшего, устроившего стрельбу в Кракове, были его родителями и сестрой. На телах всех троих обнаружили огнестрельные ранения.

Тем временем в Варшаве усилили меры безопасности после массового убийства в центре Кракова. На въездах к центральным улицам польской столицы устанавливают дорожные блокпосты и бетонные барьеры, а охрану людных мест усилили дополнительными подразделениями полиции.

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