Стрельба в Кракове: полиция подтвердила гибель родственников нападавшего

Польская полиция подтвердила, что трое погибших, обнаруженных в квартире 24-летнего мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, были его родителями и сестрой. На телах всех троих обнаружили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на польскую полицию.

8 ноября 2026, 13:06 После стрельбы в Кракове в Варшаве усилили меры безопасности В Варшаве установили дорожные блокпосты и усилили охрану людных мест после стрельбы в Кракове, жертвами которой стали шесть человек. Мэр столицы призвал жителей сохранять спокойствие и временно ограничить прогулки в наиболее загруженных районах.

По словам представителя Главного управления полиции Польши Анджея Фийолека, правоохранители установили, что погибшими оказались 53-летний отец, 52-летняя мать и 21-летняя сестра подозреваемого.

Тела обнаружили в квартире в городе Островец-Свентокшиский. У всех троих были огнестрельные ранения. По предварительным выводам, именно они стали причиной смерти.

Полиция завершила работу в квартире и изъяла найденное там оружие. При этом следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели родственников нападавшего.

Напомним, накануне в центре Кракова в результате стрельбы погибли шесть человек. Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши родом из Свентокшиского воеводства. Во время нападения мужчина использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. В его автомобиле также нашли другое оружие.

Нападавший перенес несколько операций после перестрелки с полицией. Раненных во время его задержания правоохранителей также прооперировали.

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