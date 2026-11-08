Стрельба в Кракове: полиция подтвердила гибель родственников нападавшего

Польская полиция подтвердила, что трое погибших, обнаруженных в квартире 24-летнего мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, были его родителями и сестрой. На телах всех троих обнаружили огнестрельные ранения.
Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на польскую полицию.
По словам представителя Главного управления полиции Польши Анджея Фийолека, правоохранители установили, что погибшими оказались 53-летний отец, 52-летняя мать и 21-летняя сестра подозреваемого.
Тела обнаружили в квартире в городе Островец-Свентокшиский. У всех троих были огнестрельные ранения. По предварительным выводам, именно они стали причиной смерти.
Полиция завершила работу в квартире и изъяла найденное там оружие. При этом следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели родственников нападавшего.
Напомним, накануне в центре Кракова в результате стрельбы погибли шесть человек. Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши родом из Свентокшиского воеводства. Во время нападения мужчина использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. В его автомобиле также нашли другое оружие.
Нападавший перенес несколько операций после перестрелки с полицией. Раненных во время его задержания правоохранителей также прооперировали.
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