В Ленинградской области после атаки горит один из крупнейших российских НПЗ

В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области россии. После удара на территории предприятия возник пожар.

Об этом сообщает российское медиа ASTRA, а также украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+ и Supernova+.

Местные жители в течение ночи сообщали о работе противовоздушной обороны и мощных взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода. В сети также появились видео пожара на территории предприятия.

Речь идет об одном из крупнейших НПЗ страны, который производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Завод расположен примерно в 100 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Аналитики ASTRA, изучив видеозаписи из города Кириши, подтвердили, что горит территория предприятия "Киришинефтеоргсинтез", которое входит в группу "Сургутнефтегаз".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадание беспилотников в промышленной зоне Киришей. По его словам, над регионом якобы сбили 81 БпЛА.

Как известно, Киришский НПЗ ввели в эксплуатацию в 1966 году. Его проектная мощность составляет около 20–21 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, сжиженный газ и другую нефтехимическую продукцию.

Из открытых источников известно, что завод является важным поставщиком топлива для Санкт-Петербурга и авиационного керосина для аэропорта Пулково.

В 2025 году США ввели санкции против "Сургутнефтегаза" и связанных с ним структур. Ограничения в отношении компании также ввели Европейский Союз и Великобритания.

Киришский НПЗ уже неоднократно становился целью атак беспилотников в 2025–2026 годах. После предыдущего удара 30 августа 2026 года предприятие полностью останавливало переработку нефти из-за повреждения двух установок первичной переработки.

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