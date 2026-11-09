Испания созывает экстренное заседание из-за резкого наплыва мигрантов на Канарские острова

Правительство Испании созывает экстренное заседание межведомственной комиссии по вопросам иммиграции из-за резкого увеличения количества мигрантов, прибывающих на Канарские острова. Только за первые шесть дней ноября туда добрались более 4,5 тысяч человек на 49 лодках.

Об этом сообщает Euronews.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

По данным властей автономного сообщества Канарских островов, с 1 по 6 ноября региона удалось добраться 4587 мигрантам. Всего за последние пять недель на острова прибыли более 8 тысяч человек.

Местные власти ожидают от центрального правительства конкретного плана действий с определенными мерами, ответственными за их выполнение и сроками реализации.

«Канарские острова не могут и дальше самостоятельно справляться с ситуацией, которая требует участия правительства Испании и Европы», – подчеркнули в правительстве автономного сообщества.

Кроме того, региональные власти требуют встречи с президентом страны и дополнительной помощи для работы с мигрантами. В частности, речь идет о привлечении большего количества персонала и введении ротации работников социальных и правоохранительных служб.

На Канарских островах уже объявили чрезвычайную ситуацию социального характера из-за нагрузки на местную инфраструктуру и службы помощи мигрантам.

Напомним, летом 2026 года Испания столкнулась с миграционным кризисом из-за массового прибытия людей в анклав Сеута. Тогда морем в город за несколько часов добрались около 78 тысяч человек, а около сотни погибли.

Из-за наплыва мигрантов некоторые страны Европы вводили новые ограничения на въезд в свои страны. Впоследствии дополнительные проверки начали отменять.

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