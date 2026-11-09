Испания созывает экстренное заседание из-за резкого наплыва мигрантов на Канарские острова

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На Канарские острова за шесть дней ноября прибыли более 4,5 тысяч мигрантов. Правительство Испании созывает экстренное заседание для реагирования на кризис.
GELMERT FINOL (EFE)

Правительство Испании созывает экстренное заседание межведомственной комиссии по вопросам иммиграции из-за резкого увеличения количества мигрантов, прибывающих на Канарские острова. Только за первые шесть дней ноября туда добрались более 4,5 тысяч человек на 49 лодках.

Об этом сообщает Euronews.

В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире«Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

По данным властей автономного сообщества Канарских островов, с 1 по 6 ноября региона удалось добраться 4587 мигрантам. Всего за последние пять недель на острова прибыли более 8 тысяч человек.

Местные власти ожидают от центрального правительства конкретного плана действий с определенными мерами, ответственными за их выполнение и сроками реализации.

«Канарские острова не могут и дальше самостоятельно справляться с ситуацией, которая требует участия правительства Испании и Европы», – подчеркнули в правительстве автономного сообщества.

Кроме того, региональные власти требуют встречи с президентом страны и дополнительной помощи для работы с мигрантами. В частности, речь идет о привлечении большего количества персонала и введении ротации работников социальных и правоохранительных служб.

На Канарских островах уже объявили чрезвычайную ситуацию социального характера из-за нагрузки на местную инфраструктуру и службы помощи мигрантам.

Напомним, летом 2026 года Испания столкнулась с миграционным кризисом из-за массового прибытия людей в анклав Сеута. Тогда морем в город за несколько часов добрались около 78 тысяч человек, а около сотни погибли.

Из-за наплыва мигрантов некоторые страны Европы вводили новые ограничения на въезд в свои страны. Впоследствии дополнительные проверки начали отменять.

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Испания Мигранты Канарские острова Миграционный кризис
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