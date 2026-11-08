После стрельбы в Кракове в Варшаве усилили меры безопасности

В Варшаве усилили меры безопасности после массового убийства в центре Кракова. На въездах к центральным улицам польской столицы устанавливают дорожные блокпосты и бетонные барьеры, а охрану людных мест усилили дополнительными подразделениями полиции.

Об этом сообщает Polsat News.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поручил городским службам оборудовать блокпосты на подъездах к улицам, ведущим к Краковскому предместью. Правоохранители также должны усилить патрулирование наиболее людных районов города.

По словам Тшасковского, городская охрана и дежурные службы должны быть особенно бдительными, в частности во время мониторинга видеонаблюдения. Повышенное внимание будут уделять Королевскому тракту, Старому городу и другим местам скопления людей.

В польскую столицу уже направили дополнительные подразделения полиции. Также устанавливают бетонные заграждения на въездах с улиц Свентокшиской, Медовой, Каровой и Королевской.

Мэр призвал жителей Варшавы сохранять спокойствие, следить за информацией из надежных источников и временно избегать прогулок в наиболее людных местах города, пока не выяснят причины и обстоятельства трагедии в Кракове.

Напомним, накануне в центре Кракова в результате стрельбы погибли шесть человек. Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши родом из Свентокшиского воеводства. Во время нападения мужчина использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. В его автомобиле также нашли другое оружие.

В жилище мужчины обнаружили тела двух женщин и мужчины. По предварительным данным, они могут быть членами его семьи.