В Кракове выросло число жертв стрельбы

Число погибших в результате стрельбы в центре польского Кракова выросло до шести человек. Еще 12 пострадавших находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни.

Об этом сообщил воевода Малопольского воеводства Ян Клечар.

По словам чиновника, среди 12 человек, чьи жизни находятся под угрозой, есть один правоохранитель.

«В больницах продолжается борьба за жизни. Стоит подчеркнуть, что среди раненых 12 человек имеют красный статус по шкале оценки состояния, то есть их жизни угрожает опасность, и, к сожалению, я должен сказать, что погибших не пятеро, а шестеро, и это уже официальная информация», – заявил Клечар.

Как стало известно, около 15:00 водитель автомобиля въехал на Рыночную площадь в Кракове и открыл огонь по людям. По свидетельствам очевидцев, нападавший мог быть в шлеме или маске. Сам злоумышленник получил огнестрельное ранение. Его доставили в больницу.

По неофициальной информации, которую получили журналисты Polsat News, нападавшим был 25-летний поляк из Островца.

Президенты Польши и Украины Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский отреагировали на смертельную стрельбу в центре Кракова, в результате которой погибли пять человек. Польский лидер требует выяснить все обстоятельства нападения, а глава украинского государства выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с польским народом.

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