Краковский стрелок перенес несколько операций и находится в критическом состоянии

24-летний мужчина, устроивший стрельбу в польском Кракове, перенес несколько операций после перестрелки с полицией. Сейчас он находится в стабильном, но очень критическом состоянии. Двое полицейских, получивших ранения во время задержания нападавшего, также перенесли операции.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя управления Малопольского воеводства.

После полуночи 8 ноября в управлении сообщили, что стрелку провели несколько хирургических вмешательств. Несмотря на стабилизацию состояния, он остается в очень критическом состоянии.

Двое полицейских, получивших ранения во время задержания нападавшего, также перенесли операции. Сейчас их состояние стабильное. Министр юстиции Польши призвал граждан сдать кровь для одного из правоохранителей.

Премьер-министр Дональд Туск назвал полицейских Якуба Кулика и Артура Моранского настоящими героями. По его словам, они, вероятно, спасли много жизней, рискуя собственными.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский подчеркнул, что правоохранители предотвратили значительно большее число жертв. Полиция открыла огонь по нападавшему через три минуты после первого сообщения о стрельбе.

По данным польского МВД, нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши родом из Свентокшиского воеводства. Во время нападения мужчина использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. В его автомобиле также нашли другое оружие.

В жилище мужчины обнаружили тела двух женщин и мужчины. По предварительным данным, они могут быть членами его семьи.

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